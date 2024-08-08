В Татарстане с начала 2024 года цены на подержанные авто упали на 6%

За первые 6 месяцев 2024 года цены на новые машины в РТ в среднем увеличились на 2%. На вторичном рынке наоборот цены снизились на 6%. Теперь новый автомобиль можно купить приблизительно за 3,1 млн рублей, а подержанный за 1,6 млн рублей. Об этом изданию ProGorodChelny рассказали в «Авто.ру».

Во время исследования специалисты изучили цены на машины со сроком работы не больше 15 лет.

Больше всего подорожали новые авто за это время Jetour Dashing (+4%). На 2 месте - Lada Granta (+2,5%), а на 3 месте располагаются Geely Atlas Pro и BAIC X35 (+2%). Подробный список автомобилей тут.

Ранее мы писали о том, что возведение терминала в местном аэропорту в планах начать уже в следующем году. Об этом рассказал генеральный директор учреждения Сергей Романцов. В конце июля 2024 года было выдано разрешение на 1-й этап осуществления проекта по ремонту инфраструктуры аэропорта.