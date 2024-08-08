Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане с начала 2024 года цены на подержанные авто упали на 6%

Во время исследования специалисты изучили цены ...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

За первые 6 месяцев 2024 года цены на новые машины в РТ в среднем увеличились на 2%. На вторичном рынке наоборот цены снизились на 6%. Теперь новый автомобиль можно купить приблизительно за 3,1 млн рублей, а подержанный за 1,6 млн рублей. Об этом изданию ProGorodChelny рассказали в «Авто.ру».

Во время исследования специалисты изучили цены на машины со сроком работы не больше 15 лет.

Больше всего подорожали новые авто за это время Jetour Dashing (+4%). На 2 месте - Lada Granta (+2,5%), а на 3 месте располагаются Geely Atlas Pro и BAIC X35 (+2%). Подробный список автомобилей тут.

Ранее мы писали о том, что возведение терминала в местном аэропорту в планах начать уже в следующем году. Об этом рассказал генеральный директор учреждения Сергей Романцов. В конце июля 2024 года было выдано разрешение на 1-й этап осуществления проекта по ремонту инфраструктуры аэропорта.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Житель РТ выплатил алименты дочери, чтобы не лишиться 1-комнатной квартиры

Интересное в Казани

2 дня назад

Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости

как побороть борщевик на участке

Новости Казани

день назад

В Казани ночью напали на Айсылу Чижевскую

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане зафиксирован «смерч» из комаров

заточка слайсеров в Москве

Новости Татарстана

день назад

Власти Челнов объяснились за снос оград на кладбище

Новости Казани

день назад

Умер 43-летний водитель КамАЗа, который столкнулся с поездом Казань — Адлер

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане 8 августа ожидается до +27 градусов

Новости Казани

день назад

Летевший в Казань самолет экстренно сел из-за годовалого малыша
Новости Татарстана
день назад

Дожди, гроза и град ожидаются в Татарстане 7 августа

Ночью в Татарстане не будет существенных осадков

Новости Татарстана

10 минут назад

Юрий Лоза выступил против тестирования артистов на алкоголь и наркотики

Важное в РТ

час назад

Татарстанцы стали в 3 раза чаще покупать золотые смартфоны

Новости Татарстана

30 минут назад

В Татарстане с начала 2024 года цены на подержанные авто упали на 6%

Новости Казани

час назад

Likee Party зажжет в августе в Казани
Утром 8 августа из-за ДТП встали трамваи
Новости Казани
5 часов назад

Утром 8 августа из-за ДТП встали трамваи

Новости Казани

4 часа назад

В аэропорту Казани терминал начнут строить уже в 2025 году

Новости Казани

5 часов назад

Президент ЮАР примет участие в саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября

Новости Татарстана

22 часа назад

Потолок зарплаты на стройках РТ достиг 200 тысяч рублей
Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году
У подростков Татарстана хотят забрать питбайки ...
Новости Татарстана
5 часов назад

У подростков Татарстана хотят забрать питбайки и квадроциклы на СВО