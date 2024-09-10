В Татарстане с 2 по 8 сентября выявили 700 случаев заражения ковидом

В РТ на минувшей неделе, с 2 по 8 сентября 2024 года, было зафиксировано 700 случаев заражения коронавирусом. На предшествующей неделе было 364 заразившихся. Об этом стало известно из оперативного штаба.

При этом число госпитализаций из-за COVID-19 за неделю упало с 91 до 78.

На прошлой неделе поправились 542 человека, что больше чем в полтора раза больше, чем в предшествующие 7 суток.

В общем по России обнаружено 24 895 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 3 166 людям потребовалось лечь в больницу.

Ранее мы писали о том, что в больнице Казани остаются 6 зараженных лихорадкой Западного Нила.

В ведомстве подчеркнули, что местные жители приходят в больницу с начала лета 2024 года. Стало известно, что умерли 2 татарстанца, которые оказались в больнице с лихорадкой Западного Нила.