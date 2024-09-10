В больнице Казани остаются 6 зараженных лихорадкой Западного Нила

Сейчас в местной инфекционной больнице имени Агафонова, которая находится в Казани, по информации Министерства здравоохранения по Республике Татарстан остаются 6 пациентов, которые заражены лихорадкой Западного Нила. Есть и те, кто лежит в учреждении в тяжелом состоянии.

В ведомстве подчеркнули, что местные жители приходят в больницу с начала лета 2024 года.

Стало известно, что умерли 2 татарстанца, которые оказались в больнице с лихорадкой Западного Нила. Напомним, что в августе 2024 года, в Республике Татарстан было зарегистрировано 59 случаев заражения лихорадкой.

Ранее мы писали о том, что в Зеленодольском районе РТ взрослые и дети в цыганском таборе заболели корью. В ведомстве рассказали, что заразившихся госпитализировали. Специалисты уже начали проводить специальные мероприятия в очаге.