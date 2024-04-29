В Казани несуществующая фирма открыла набор на обучение регрессивному гипнозу

Компания, которая прекратила работать еще 2 года назад, продолжала рекламировала курсы по регрессии прошлой жизни (гипнозу) в столице Татарстана. За это накажут бизнесмена из Чистополя. Об этом сообщили в УФАС.

На рекламу не работающей фирмы в поисковике люди пожаловались в региональную прокуратуру. Она появлялась в «Яндексе» с июня 2023 года со ссылкой на компанию ООО «Техмонолит» закрытую в ноябре 2022 года.

Было возбуждено дело. Ответчик - предприниматель из Чистополя: так как его личный кабинет использовался для размещения рекламы.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане овощи и колбасы подорожали на 5%.