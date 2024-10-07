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В Татарстане потеплеет до +24 градусов

В среду, 9 октября 2024 года, ожидается небольш...

Екатерина Елисеева

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В Гидрометцентре Татарстана сообщили, что 8 октября 2024 года, в регионе не прогнозируется существенных осадков, скорость ветра будет до 14 метров в секунду. В ночное время температура воздуха достигнет +7...+12 градусов, днём потеплеет до +24 градусов.

В среду, 9 октября 2024 года, ожидается небольшой дождь. Ветер усилится до 14 метров в секунду. Ночью на термометре будет до +6...+11 градусов, на востоке Татарстана — до +4...+9 градусов. Днём потеплеет до +11...+16 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Казани завершена реконструкция подземного пешеходного перехода рядом с парком имени Горького. Об этом сообщает администрация города.

В мэрии отметили, что временный наземный пешеходный переход будет демонтирован.

В ходе реконструкции были обновлены входные группы и остановки общественного транспорта.

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