В Казани провели реконструкцию подземного перехода у парка имени Горького

В Казани завершена реконструкция подземного пешеходного перехода рядом с парком имени Горького. Об этом сообщает администрация города.

Планируется, что открытие перехода пройдет в понедельник, 7 октября.

В ходе реконструкции были обновлены входные группы и остановки общественного транспорта. Сам переход стал более светлым, а также установлены камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

В мэрии отметили, что временный наземный пешеходный переход будет демонтирован.

Ранее администрация Казани рассказала, что в некоторых домах Вахитовского района отключат воду.