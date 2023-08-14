В Татарстане ожидаются дожди с грозами и жара до +34 градусов

В Татарстане обещают жаркую и неустойчивую погоду до середины недели. После этого ожидается возвращение сухого тепла.

Во вторник и среду, 15 и 16 августа, ожидаются кратковременные дожди с грозами и ветром до 20 м/с. Температура в ночные часы будет колебаться в диапазоне от плюс 13 до 20 градусов, а днем будет прогреваться до 31 градуса.

В четверг, 17 августа, некоторые районы могут ожидать дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит 14 градусов плюсом, а днем столбик термометра поднимется до 32 градусов.

По прогнозу погоды на пятницу, 18 августа, дождей не ожидается. Днем температура воздуха достигнет до 34 градусов плюсом.