В Татарстане ожидается +30 градусов

26 апреля 2024 года, синоптики прогнозируют дождь. Днем температура воздуха ожидается +18...+23 градусов.

27 апреля днем возможен температурный рекорд: +25...+30 градусов. Ночью температура воздуха составит +10...+15 градусов. Местами возможны кратковременный дождь, сильный ветер, гроза.

28 апреля в Татарстане прогнозируются кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. Ночью может похолодать до +12—17 градусов, а днем – +17—22 градуса.

По данным Гидрометцентра РТ, 29 апреля будет только +13...+18 градусов. 30 апреля пройдут кратковременные дожди, днем будет не больше +9...+14 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Казани этой ночью была «кровавая» Луна.