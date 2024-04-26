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В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

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Жители Казани ночью следили за «кровавой» Луной.

Это явление очень редкое. Спутник Земли становится непривычного оттенка, когда он выстраивается в одну линию с нашей планетой и Солнцем. Так, Земля блокирует прямые солнечные лучи и закрывает собой Луну.

Вот только лучи все равно достигают поверхности космического тела, но они не прямые, а преломленные. То есть, часть лучей рассеиваются, а другие отражаются от Луны, придавая ей красный оттенок, пишет kazanfirst.

Ранее мы писали о том, что власти Казани оправдались за мусор на остановках.

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