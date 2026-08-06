Онлайн-продажи новых авто в РФ в 2025 году выросли в 4,5 раза

В 2025 году через интернет в России реализовали 10,9 тыс. новых автомобилей — в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Онлайн-канал при этом остаётся небольшим: на него пришлось чуть менее 1% от всех продаж новых машин в РФ.

По данным аналитического агентства Smart Ranking, в 2024 году онлайн-продажи выросли в восемь раз относительно 2023-го. Тогда формат только стартовал на большинстве интернет-площадок, поэтому рост эксперты связывают с эффектом низкой базы.

Лидером онлайн-продаж новых машин в 2025 году стала компания Т-Авто, реализовавшая около 7 тыс. автомобилей — на 483% больше, чем в 2024-м. Это более 64% всего объёма онлайн-продаж за год. На втором месте Ozon: по данным внутренней аналитики маркетплейса, продажи выросли в 2,5 раза, до 2,3 тыс. машин, около 200 автомобилей в месяц. Всего с момента запуска категории на площадке заказано свыше 3,4 тыс. машин. В пятёрку также вошли Сбер Авто, ВТБ Авто и Wildberries.

Ранее в Минпромторге заявили, что продажи новых автомобилей в России за январь—июль 2026 года выросли на 10% — до 815,1 тыс. машин. Легковых автомобилей продано 732,1 тыс. штук, что на 13,3% больше.