В Татарстане утвердили список востребованных профессий на 2025 - 2031 годы

В правительстве Татарстана был утвержден перечень востребованных сотрудников на 2025 - 2031 годы. Такое распоряжение было подписано премьер-министром РТ Алексей Песошин.

Среди квалифицированных специалистов в списке есть: пожарный, автомеханик, аппаратчик, машинист, мастер слесарных и столярно-плотничных работ, матрос, оператор почтовой связи, пекарь и многие другие.

Среди сотрудников среднего звена нужны воспитатели детского сада, актеры, архитекторы, агрономы, зоотехники и парикмахеры.

С высшем образованием работодатели ждут сотрудников из сфер авиастроения, психиатрии, агрономии, акушерства и гинекологии, дизайна, живописи, кораблестроения, гостиничного дела, геологии, искусства народного пения, кинооператорства, политологии и судовождении.

Кроме того до 2031 года будут востребованы такие профессии: тракторист, арматурщик, маляр, асфальтобетонщик, коневод, каменщик, машинист тепловоза, садовник, моторист, оператор птицефабрик, пильщик, сварщик и токарь.