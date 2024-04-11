Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

В Татарстане нужны психиатры, актеры и авиастроители

В Татарстане утвердили список востребованных профессий на 2025 - 2031 годы
В Татарстане нужны психиатры, актеры и авиастроители

pixabay.com

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В правительстве Татарстана был утвержден перечень востребованных сотрудников на 2025 - 2031 годы. Такое распоряжение было подписано премьер-министром РТ Алексей Песошин.

Среди квалифицированных специалистов в списке есть: пожарный, автомеханик, аппаратчик, машинист, мастер слесарных и столярно-плотничных работ, матрос, оператор почтовой связи, пекарь и многие другие.

Среди сотрудников среднего звена нужны воспитатели детского сада, актеры, архитекторы, агрономы, зоотехники и парикмахеры.

С высшем образованием работодатели ждут сотрудников из сфер авиастроения, психиатрии, агрономии, акушерства и гинекологии, дизайна, живописи, кораблестроения, гостиничного дела, геологии, искусства народного пения, кинооператорства, политологии и судовождении.

Кроме того до 2031 года будут востребованы такие профессии: тракторист, арматурщик, маляр, асфальтобетонщик, коневод, каменщик, машинист тепловоза, садовник, моторист, оператор птицефабрик, пильщик, сварщик и токарь.

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