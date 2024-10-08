В Татарстане началось переселение жителей из аварийных домов

В РТ власти начали осуществлять программу по переселению людей из аварийных домов, которые были признаны непригодными с января 2017 до января 2022 года. Об этом рассказали в Фонде развития территорий.

К Татарстану к новой программе присоединились еще Нижегородская и Тульская области.

Регион получил 59,4 млн рублей. На эти деньги должны быть переселены 60 человек из 17 помещений в региональной столице РТ.

В фонде рассказали, что эти субъекты досрочно закончили реализацию программы переселения из аварийного жилищного фонда.

Так, в Республике удалось переселить 1908 человек из 22,2 тысячи кв. м аварийного жилья. 150 жителей Татарстана перебрались в новые квартиры.

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