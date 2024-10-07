Экипаж мусоровоза помог челнинке вернуть обручальное кольцо

Работники регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Гринта» помогли найти в мусорке обручальное кольцо женщина из Челнов. Об этом они сообщили в издании «Челнинские известия».

О том, что пропало кольцо, дама рассказала диспетчеру. Местная жительница заявила, что украшение слетело с пальца, когда она выкидывала мусор.

Чтобы найти ценную вещь, специалистам, которые забирали отходы с территории около дома, пришлось в течение 2,5 часов перебирать 5 тонн ТКО. К счастью, колечко было найдено и передано обеспокоенной владелице.

Ранее мы писали о том, что в Казань прибыл солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. В кинотеатре «Киномакс-IMAX» мужчина увиделся с местными жителями на предпремьерном показе своего фильма «Руки Вверх!».

Сергей подчеркнул, что у него много родственников в Казани.