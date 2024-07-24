Ученый из Казани Игорь Галанин назвал места обитания крупных сомов

Чаще всего сомов можно встретить в водохранилищах и во впадающих в них водоемах. В регионе рыбу можно найти в Нижнекамском Куйбышевском водохранилищах. Об этом сообщил зоолог и доцент кафедры Казанского федерального университета Игорь Галанин.

Мужчина рассказал, что сома можно поймать ночью в нижней части реки Казанки и в больших притоках. Днём он, как правило, находится на дне и почти не поднимается.

Помимо этого, специалист добавил, что эта рыба не опасна для человека.

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