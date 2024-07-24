Кот Карасик из Татарстана преодолел 1,5 тысячи км ради нового дома

Роберт Хасанов, водитель службы доставки преодолел с котом Карасиком путь из Нижнекамска в Омск.

Путешествие далось легко, животное вело себя спокойно. Все это было ради того, чтобы кот обрел новую семью, пишет «НТР 24».

Мужчину попросил перевезти хвостатого его приятель.

Сперва Карасик боялся и не выходил из своей переноски, однако за 2 дня в дороге он привык к машине.

В результате, чтобы оказаться в новом доме, котик преодолел больше 1,5 тысяч километров.

Ранее мы писали о том, что зоолог Казанского федерального университета Игорь Галанин рассказал, где в Татарстане обитают большие сомы. Мужчина рассказал, что сома можно поймать ночью, днём он, как правило, находится на дне и почти не поднимается.

Кроме того, мы говорили, что в селе Державино началось строительство 2-этажной мечети.