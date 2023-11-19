В Татарстане изобрели кресло с крышей

Виталий Дусманов, работающий в одном из подразделений КАМАЗа в Челнах, недавно зарегистрировал свое изобретение - офисное кресло со складывающимся козырьком. Этот необычный предмет делового интерьера разработан с целью обеспечить защиту пользователя от неприятных холодных потоков воздуха, постоянного шума в офисе и даже психологического дискомфорта.

Кресло представляет из себя стандартное офисное кресло с колесиками, на спинке которого прикреплен инновационный козырек. Его можно легко и быстро сложить, когда он не требуется, или использовать в нужный момент для защиты от воздействия неприятных факторов.

Виталий Дусманов, известный в Челнах под псевдонимом Латив Намсуд, уже имеет признание среди библиофилов благодаря своему роману "Вначале я умер", который был опубликован два года назад.