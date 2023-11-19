Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Татарстане изобрели кресло с крышей

В Татарстане изобрели кресло с крышей

Подписаться в Telegram

Виталий Дусманов, работающий в одном из подразделений КАМАЗа в Челнах, недавно зарегистрировал свое изобретение - офисное кресло со складывающимся козырьком. Этот необычный предмет делового интерьера разработан с целью обеспечить защиту пользователя от неприятных холодных потоков воздуха, постоянного шума в офисе и даже психологического дискомфорта.

Кресло представляет из себя стандартное офисное кресло с колесиками, на спинке которого прикреплен инновационный козырек. Его можно легко и быстро сложить, когда он не требуется, или использовать в нужный момент для защиты от воздействия неприятных факторов.

Виталий Дусманов, известный в Челнах под псевдонимом Латив Намсуд, уже имеет признание среди библиофилов благодаря своему роману "Вначале я умер", который был опубликован два года назад.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

«Нас вынудили»: Набиуллина предостерегла всех россиян, имеющих вклады и кредиты

Лонгриды

день назад

Погибли более 200 человек: самые страшные авиакатастрофы в истории Татарстана

как понять что в квартире есть клопы

Лонгриды

23 часа назад

Как в лучших фильмах Болливуда: история журналистки, которая бросила все и уехала в Индию играть на барабанах

Полезное

2 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

занятия стрип-пластикой спб в Санкт-Петербурге

Новости Казани

8 часов назад

У казанцев родился восьмой ребенок

Новости Татарстана

4 часа назад

Под Казанью открыли завод по производству материнских плат

Новости Татарстана

22 часа назад

В Казани построят школу Алины Загитовой

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане изобрели кресло с крышей
Лонгриды
23 часа назад

Как в лучших фильмах Болливуда: история журналистки, которая бросила все и уехала в Индию играть на барабанах

Как в лучших фильмах Болливуда: история журналистки, которая бросила все и уехала в Индию играть на барабанах

Новости Татарстана

7 минут назад

«Стрела-Ак Барс» выиграла второй тур в чемпионате России по регби-7

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане изобрели кресло с крышей

Новости Татарстана

4 часа назад

Под Казанью открыли завод по производству материнских плат

Новости Казани

8 часов назад

У казанцев родился восьмой ребенок
Погибли более 200 человек: самые страшные авиакатастрофы в истории Татарстана
Лонгриды
день назад

Погибли более 200 человек: самые страшные авиакатастрофы в истории Татарстана

Новости Татарстана

18 часов назад

«Нас вынудили»: Набиуллина предостерегла всех россиян, имеющих вклады и кредиты

Новости Татарстана

21 час назад

«Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку» в первом матче полуфинала Кубка России

Новости Татарстана

22 часа назад

Казанский «Уникс» обыграл «Енисей» и сохранил 2 место в лиге ВТБ
Предприниматели выбирают удобство: как бизнес использует облачные сервисы для совместной работы
Интересное в Казани
4 дня назад

Предприниматели выбирают удобство: как бизнес использует облачные сервисы для совместной работы