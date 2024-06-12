В Татарстане 12 июня ожидается 35 градусов

12 июня в регионе ожидается жара без осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

В День России прогнозируется южный ветер до 10 метров в секунду, а в Казани ветер усилится до 14 метров в секунду.

Днем температура воздуха прогреется до +35 градусов (в региональной столице — до +32, +34 градусов).

Ранее мы писали о том, что в Чистополе спасли выпавшего из гнезда краснокнижного совенка.