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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Чистополе спасли выпавшего из гнезда краснокнижного совенка

«Птицепад» каждый год фиксируется в мае-июне

Госкомитет РТ по биологическим ресурсам

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Совенок выпал из гнезда в Татарстане. На земле в Чистополе его нашла неравнодушная женщина. После этого она обратилась к экспертам.

За птенцом будут смотреть специалисты, пока он не сменит пушок на перья и не сможет летать.

В Государственном комитете РТ по биоресурсам сообщили, что «птицепад» каждый год фиксируется в мае-июне. Крохи покидают гнезда, учатся летать и жить без помощи. В это время люди пытаются спасать птенцов и несут их к себе домой, однако это делать нельзя. Если птица прыгает около дороги, площадки для выгула собак или детской площадкой, то следует осторожно перенести его к кустам, деревьям или же посадить на ветку.

Ранее мы писали о том, что в озеро Кабан в Казани сбрасывали нечистоты из труб.

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