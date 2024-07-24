В селе Державино началось строительство 2-этажной мечети

В с. Державино РТ специалисты начали строить новую 2-этажную мечеть. Площадь здания будет достигать 250 кв. м, пишет «Татар-информ».

На 1 этаже может появиться молельная комната для мужчин, а ниже — молельная для женщин. Площадь каждого помещения - 60 кв.м.

Для удобства посетителей эксперты сделают отдельные комнаты для омовений. Помимо этого, внутри будет оборудован зал для похоронных обрядов.

Финансирование работ осуществляется на деньги местных жителей. За 2023 год удалось собрать 3,6 млн рублей.

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Мужчина рассказал, что сома можно поймать ночью, днём он, как правило, находится на дне и почти не поднимается.