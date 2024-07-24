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· 16+ · Екатерина Елисеева

В селе Державино началось строительство 2-этажной мечети

Финансирование работ осуществляется на деньги м...

pixabay.com

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В с. Державино РТ специалисты начали строить новую 2-этажную мечеть. Площадь здания будет достигать 250 кв. м, пишет «Татар-информ».

На 1 этаже может появиться молельная комната для мужчин, а ниже — молельная для женщин. Площадь каждого помещения - 60 кв.м.

Для удобства посетителей эксперты сделают отдельные комнаты для омовений. Помимо этого, внутри будет оборудован зал для похоронных обрядов.

Финансирование работ осуществляется на деньги местных жителей. За 2023 год удалось собрать 3,6 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что патриарх Кирилл лишил сана 3 священников в Татарстане.

Кроме того, мы говорили, что зоолог Казанского федерального университета Игорь Галанин рассказал, где в Татарстане обитают большие сомы.

Мужчина рассказал, что сома можно поймать ночью, днём он, как правило, находится на дне и почти не поднимается.

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