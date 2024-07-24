Патриарх Кирилл лишил сана 3 священников в Татарстане

Суд Казанской епархии оставил иерея Виталия Беляева и еще 2 священников в РТ –Алексия Шаманина и Игоря Егорова без сана. Об этом сообщили в епархии.

Такое решение было принято после того, что Беляев участвовал в выборах в местном районе и занимался рукоприкладством. Кроме того, оказалось, что у него есть ребенок, который был рожден не в браке.

Егоров неповиновался епископу и митрополиту, а Алексий пошел против «25-го и 17-го правил Святых Апостолов».

Ранее мы писали о том, что аферисты от имени Центробанка украли у татарстанки 1 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей поступил звонок в мессенджере от неизвестных. Они рассказали, что для получения одного письма необходимо назвать код из сообщения. Женщина согласилась.

Кроме того, мы говорили, что альметьевскую колонию №8 оштрафовали из-за травмированных зэков.