В РТ 10 школьников не получили аттестат из-за блогеров

В РТ 10 школьников не получили аттестаты. Причина - отказ родителей не разрешили обрабатывать персональные данные своих детей перед экзаменами. Об этом рассказал Минобр Татарстана Ильсур Хадиуллин.

По словам чиновника, родители поверили блогерам, которые говорили о том, что предоставлять данные ребенка не нужно, тем самым им можно только навредить. В результате, 8 участников ОГЭ и 2 ЕГЭ не участвовали в ГИА. Дети остались без аттестата. Один из родителей подал иск в суд, вот только проиграл.

В этом списке оказались отличники и призеры олимпиад. Их, как сказал министр не однократно предупреждали о том, что может быть после их действий, пишет «БИЗНЕС Online».

Ранее мы писали о том, что после драки мигрантов в Казани возбуждено уголовное дело. Ссора началась между 2 строителями, однако через некотрое время к ней подключились все остальные.