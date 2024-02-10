В РТ охват диспансеризацией составил 100%

Министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин выразил сожаление по поводу недостаточной осведомленности жителей региона о важности диспансеризации, профилактических осмотров и диспансерного наблюдения.

Однако именно благодаря этим мерам можно своевременно выявлять заболевания на ранних стадиях. Особую опасность представляют люди в возрасте от 40 до 65 лет, которые часто не придают значения таким факторам риска, как избыточный вес, повышенный уровень холестерина, сидячий образ жизни и другие негативные привычки.

В результате республика Татарстан достигла 100% покрытия населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами к 2023 году, что позволяет быть оптимистичными в отношении состояния здравоохранения в регионе.