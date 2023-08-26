В РКБ открыли вторую молельную комнату

В Республиканской клинической больнице (РКБ) открылась вторая молельная комната, расположенная в поликлинике, в корпусе В, на третьем этаже. В данный момент в помещении могут одновременно находиться до восьми человек, площадью 15 квадратных метров.



Открытию комнаты лично присутствовал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, который предложил свои молитвы и благословения. Вместе с муфтием помещение осмотрел главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев. Оба руководителя отметили, что помолиться вторая молельная комната могут не только пациенты, но и сотрудники больницы.