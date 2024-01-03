В Нижнекамске на отлов бездомных собак потратят 4,6 млн рублей

В Нижнекамске налаживается работа по улучшению ситуации с бездомными собаками. Правительство выделило 4,6 млн рублей на проведение отлова и последующее восстановление животных. Соответствующий тендер был опубликован на портале госзакупок.

Из доступной документации становится известно, что контракт будет действовать до конца 2024 года. Подрядчик, получивший право на исполнение, будет ответственен за ловлю бездомных собак, их транспортировку в приют, вакцинацию и уход. Важно отметить, что в соответствии с новым законодательством, больных и травмированных животных можно будет усыпить. Однако, следует отметить, что все процедуры запрещено проводить в присутствии детей, а также нельзя использовать холодное и огнестрельное оружие.