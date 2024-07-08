В Нижнекамске 31-летний мужчина избил девушку около клуба «Нефть»

В Нижнекамске Татарстана 31-летний мужчина оказался на скамье подсудимых за жестокое избиение девушки.

Ссора между парой случилась примерно в 4 часа утра 2 июня возле клуба «Нефть» на ул. Юности.

Мужчина пару раз нанес даме удар кулаком в лицо и голову. Свою вину хулиган признал. Агрессора арестовали на 10 дней. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Ранее мы писали о том, что 9-месячная малышка умерла в сарае в деревне Ярак-Чурма В Татарстане.

Матери — 44 года, а отцу — 64. Известно, что у них есть 8 детей.

Правоохранители возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Кроме того, мы говорили, что 3 человека пострадали в жестком дорожном происшествии с 2 легковушками в Татарстане. Приблизительно на 224 км автодороги Казань – Оренбург столкнулись автомобили Hyundai и Mercedes.