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9-месячная малышка умерла в сарае в деревне Ярак-Чурма

Матери — 44 года, а отцу — 64

pixabay.com

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По предварительным данным, мать просто уложила малышку спать в сарае, там было темно и прохладно. Принесла ребенка в строение в полдень, а вечером увидела бездыханное тело. Женщина вызвала скорую. медицинскую помощь, однако кроха умерла. Причину смерти еще неизвестна.

Матери — 44 года, а отцу — 64. Известно, что у них есть 8 детей. Правоохранители возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Девочка пробыла в сарае около 6 часов, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах мужчина оттаскал детей за уши и уложил их на асфальт. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как взрослый мужчина применяет насилие по отношению к детям.

Кроме того, мы говорили, что в Казани 7 июля 2024 года, вечером стало известно о гибели 2 людей. Об этом сообщили в МЧС по Татарстану.

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