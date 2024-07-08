3 человека пострадали в жестком ДТП с 2 легковушками в Татарстане

В РТ случилось жуткое ДТП с 3 потерпевшими.

Приблизительно на 224 км автодороги Казань – Оренбург столкнулись автомобили Hyundai и Mercedes. Машины встретились лбами, оба авто ехали на высокой скорости, транспорт после этого разворотило до неузнаваемости. Один выбросило с проезжей части.

Известно, что в каждой машине было по 2 человека, 3 из 4 получили травмы, пишет Татар-информ.

Ранее мы писали о том, что в Кайбицком районе Татарстана 7 июля водитель погиб на месте ДТП. Все случилось примерно в 6 утра на трассе Большие Кайбицы-Камылово-Надеждино.

Кроме того, мы говорили о том, что в Набережных Челнах Татарстана мужчина оттаскал детей за уши, а после уложил их на асфальт. В местных социальных сетях появилось видео, на котором видно, как взрослый мужчина применяет насилие по отношению к детям на улице.