Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

3 человека пострадали в жестком ДТП с 2 легковушками в Татарстане

Известно, что в каждой машине было по 2 человека

pixabay.com

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В РТ случилось жуткое ДТП с 3 потерпевшими.

Приблизительно на 224 км автодороги Казань – Оренбург столкнулись автомобили Hyundai и Mercedes. Машины встретились лбами, оба авто ехали на высокой скорости, транспорт после этого разворотило до неузнаваемости. Один выбросило с проезжей части.

Известно, что в каждой машине было по 2 человека, 3 из 4 получили травмы, пишет Татар-информ.

Ранее мы писали о том, что в Кайбицком районе Татарстана 7 июля водитель погиб на месте ДТП. Все случилось примерно в 6 утра на трассе Большие Кайбицы-Камылово-Надеждино.

Кроме того, мы говорили о том, что в Набережных Челнах Татарстана мужчина оттаскал детей за уши, а после уложил их на асфальт. В местных социальных сетях появилось видео, на котором видно, как взрослый мужчина применяет насилие по отношению к детям на улице.

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