В МФЦ Татарстана приостановили оказание услуг из-за сбоя
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МФЦ Татарстана временно не работают по техническим причинам. Об этом говорится на странице Многофункционального центра по РТ в социальной сети.
В сообщении сказано, что организации сейчас не оказывают услуги. Из-за технических проблем прием проводится лишь по услугам Росреестра (вписки из ЕГРН., регистрация прав собственности, кадастровый учет и т.д.). Сайт и кол-центр тоже работают плохо.
В настоящее время в центрах специалисты восстанавливают систему. Снова начать прием граждан по всем услугам обещают уже в скором времени.
Ранее мы писали о том, что татарстанцам рассказали, что делать при встрече с шаровой молнией. Молния может "зайти" в помещения, где гуляют сквозняки. В воде в такое время лучше не находиться, а помещении нужно быть подальше от окон, электрических приборов, труб, металлической сантехники и телефонов.
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