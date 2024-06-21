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· 16+ · Екатерина Елисеева

В МФЦ Татарстана приостановили оказание услуг из-за сбоя

Организации сейчас не оказывают услуги

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МФЦ Татарстана временно не работают по техническим причинам. Об этом говорится на странице Многофункционального центра по РТ в социальной сети.

В сообщении сказано, что организации сейчас не оказывают услуги. Из-за технических проблем прием проводится лишь по услугам Росреестра (вписки из ЕГРН., регистрация прав собственности, кадастровый учет и т.д.). Сайт и кол-центр тоже работают плохо.

В настоящее время в центрах специалисты восстанавливают систему. Снова начать прием граждан по всем услугам обещают уже в скором времени.

Ранее мы писали о том, что татарстанцам рассказали, что делать при встрече с шаровой молнией. Молния может "зайти" в помещения, где гуляют сквозняки. В воде в такое время лучше не находиться, а помещении нужно быть подальше от окон, электрических приборов, труб, металлической сантехники и телефонов.

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