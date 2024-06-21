Татарстанцам рассказали, что делать при встрече с шаровой молнией

Радмир Галимов, руководитель-лесничий Нижекамского лесничества сообщил, что нужно делать, если вы увидели шаровую молнию.

Молния может "зайти" в помещения, где гуляют сквозняки. Именно поэтому во время грозы следует закрывать окна и дымоход.

Если вы все же повстречались с ней, то не делайте резких движений и не поворачиваться к молнии спиной. Если встретили ее на улице, то начните медленно от нее уходить.

Галимов отметил, что если шар "пришел" в квартиру, то стоит остановиться и переждать, пока он сам не исчезнет.

Кроме того, руководитель-лесничий рассказал НТР, что не нужно делать во время грозы:

не следует вставать под одиночным деревьям, так как оно притягивает к себе молнии

не прислоняться к различным железным конструкциям

не ходить с открытым зонтом.

В воде в такое время лучше не находиться, потому что она притягивает электрические разряды. Лучшее, что вы можете сделать - лечь на землю.

В помещении нужно быть подальше от окон, электрических приборов, труб, металлической сантехники и телефонов. Перед непогодой специалист рекомендует отключить внешние антенны и выключить из розетки технику.