Татарстанцам рассказали, что делать при встрече с шаровой молнией
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Радмир Галимов, руководитель-лесничий Нижекамского лесничества сообщил, что нужно делать, если вы увидели шаровую молнию.
Молния может "зайти" в помещения, где гуляют сквозняки. Именно поэтому во время грозы следует закрывать окна и дымоход.
Если вы все же повстречались с ней, то не делайте резких движений и не поворачиваться к молнии спиной. Если встретили ее на улице, то начните медленно от нее уходить.
Галимов отметил, что если шар "пришел" в квартиру, то стоит остановиться и переждать, пока он сам не исчезнет.
Кроме того, руководитель-лесничий рассказал НТР, что не нужно делать во время грозы:
не следует вставать под одиночным деревьям, так как оно притягивает к себе молнии
не прислоняться к различным железным конструкциям
не ходить с открытым зонтом.
В воде в такое время лучше не находиться, потому что она притягивает электрические разряды. Лучшее, что вы можете сделать - лечь на землю.
В помещении нужно быть подальше от окон, электрических приборов, труб, металлической сантехники и телефонов. Перед непогодой специалист рекомендует отключить внешние антенны и выключить из розетки технику.
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