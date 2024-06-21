Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Татарстанцам рассказали, что делать при встрече с шаровой молнией

Если вы все же повстречались с ней, то не делайте резких движений

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Радмир Галимов, руководитель-лесничий Нижекамского лесничества сообщил, что нужно делать, если вы увидели шаровую молнию.

Молния может "зайти" в помещения, где гуляют сквозняки. Именно поэтому во время грозы следует закрывать окна и дымоход.

Если вы все же повстречались с ней, то не делайте резких движений и не поворачиваться к молнии спиной. Если встретили ее на улице, то начните медленно от нее уходить.

Галимов отметил, что если шар "пришел" в квартиру, то стоит остановиться и переждать, пока он сам не исчезнет.

Кроме того, руководитель-лесничий рассказал НТР, что не нужно делать во время грозы:

не следует вставать под одиночным деревьям, так как оно притягивает к себе молнии
не прислоняться к различным железным конструкциям
не ходить с открытым зонтом.

В воде в такое время лучше не находиться, потому что она притягивает электрические разряды. Лучшее, что вы можете сделать - лечь на землю.

В помещении нужно быть подальше от окон, электрических приборов, труб, металлической сантехники и телефонов. Перед непогодой специалист рекомендует отключить внешние антенны и выключить из розетки технику.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Остановка конечная: что происходит с общественным транспортом в казанском микрорайоне Сухая Река?

Полезное

час назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

избавиться от клопов паром

Интересное в Казани

день назад

Если бы фикус был композитором: в парке Черное озеро на уникальном концерте «запоют» растения

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

повар на заказ в Москве

Новости Казани

день назад

«Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого после его высказывания

Новости Казани

день назад

Журналистку из Казани Фариду Курбангалееву* признали экстремистом

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани 19 июня объяснили большие очереди на вылет

Новости Татарстана

19 часов назад

"2 часа ждали скорую": владелец пляжа в Челнах просит убрать шлагбаум

Новости Казани

день назад

В Казани в 2024 году откроют термы за 1 млрд рублей
Лонгриды
16 часов назад

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане относительно похолодает до +20 градусов днем

Интересное в Казани

день назад

Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстанцам рассказали, что делать при встрече с шаровой молнией

Новости Казани

5 часов назад

В Казани 2 женщины подрались в автобусе
Для чего ввели запрет на продажу алкоголя в Татарстане
Новости Татарстана
15 минут назад

Для чего ввели запрет на продажу алкоголя в Татарстане

Новости Татарстана

17 часов назад

Новым мэром Иннополиса стал замруководителя города Дмитрий Вандюков

Новости Татарстана

17 часов назад

Казанец украл деньги из храма и разбил икону

Новости Казани

18 часов назад

Комментатор Игр БРИКС Иваницкий заявил, что его отстранили не из-за «шмар»
Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
В Казани автоледи сбила 7-летнего велосипедиста
Новости Казани
25 минут назад

В Казани автоледи сбила 7-летнего велосипедиста