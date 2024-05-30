В Казани Volkswagen врезался в отбойник и в «Ладу»
Екатерина Кузьминых
На пр. Универсиады в Казани случилось ДТП. Volkswagen влетел в отбойник, а после он впечатался в «Ладу».
По предварительным данным, молодой водитель автомобиля Volkswagen просто не справился с управлением. Как рассказали свидетели, от удара машину отбросило на бордюр, есть повреждения.
Потерпевших нет. Молодой человек за рулем Volkswagen признал вину, пишет Татарстан 24.
Ранее мы писали о том, что 46-летняя женщина получила сотрясение мозга в ДТП в Нижнекамске.
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