46-летняя женщина получила сотрясение мозга в ДТП в Нижнекамске

В Нижнекамске на ул. Менделеева случилась аварии при участии 2 машин.

22-летний водитель автомобиля «Лада» во время обгона столкнулся с Mazda, которая поворачивала налево. За рулем второго авто была 46-летняя женщина.

У потерпевшей диагностировали сотрясение мозга, ее госпитализировали в медучреждение, однако после оказания помощи ее отпустили домой. Следствие все еще продолжается, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Белинского водитель Hyundai сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.