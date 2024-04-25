В Казани приставы взыскали со стоматологии больше 1 300 000 рублей

В Казани судебные приставы взыскали со стоматологической клиники в пользу потерпевшей больше 1 300 000 рублей. Пациентка оплатила услуги, однако в реанимации ей оказали некачественное лечение. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.

Женщина обратилась в стоматологию, оплатила услуги и предоставила все нужные документы. Вот только лечение медики провели некачественно, все эти действия привели к серьезным последствиям для здоровья.

Суд встал на сторону пострадавшей, доказав, что медики допустили ошибки в лечении. Клиника отказывалась возмещать клиентке ущерб, однако после угрозы привлечения к ответственности по статье УК РФ медучреждение выплатило деньги.

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