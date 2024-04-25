Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани приставы взыскали со стоматологии больше 1 300 000 рублей

В Казани приставы взыскали со стоматологии больше 1 300 000 рублей

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В Казани судебные приставы взыскали со стоматологической клиники в пользу потерпевшей больше 1 300 000 рублей. Пациентка оплатила услуги, однако в реанимации ей оказали некачественное лечение. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.

Женщина обратилась в стоматологию, оплатила услуги и предоставила все нужные документы. Вот только лечение медики провели некачественно, все эти действия привели к серьезным последствиям для здоровья.

Суд встал на сторону пострадавшей, доказав, что медики допустили ошибки в лечении. Клиника отказывалась возмещать клиентке ущерб, однако после угрозы привлечения к ответственности по статье УК РФ медучреждение выплатило деньги.

Ранее мы писали о том, что в Казани сотрудника полиции ранили в живот в ходе драки.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Интересное в Казани

день назад

Вкус лета: выбираем посуду для дачных посиделок

Интересное в Казани

день назад

Сохранение и развитие традиций: уникальные татарские бани как символ культурного наследия

обработка квартиры от клопов холодным туманом отзывы

Новости Татарстана

день назад

Профессор КФУ Юрий Нефедьев объяснил, чем опасны северные сияния в Татарстане

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

фотосессия в лесу в Санкт-Петербурге

Лонгриды

16 часов назад

Роботы вместо людей: 12 млрд рублей вложили в строительство нового проекта в Зеленодольске

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске произошел взрыв

Новости Татарстана

день назад

К открытию купального сезона в Казани готовят 8 пляжей в 4 районах

Новости Татарстана

день назад

В поселке Вознесение в Казани горит 3-этажный особняк

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане выпал град
Новости Татарстана
час назад

В Казани приставы взыскали со стоматологии больше 1 300 000 рублей

В Казани приставы взыскали со стоматологии больше 1 300 000 рублей

Новости Казани

2 часа назад

Власти Казани оправдались за мусор на остановках

Новости Казани

4 часа назад

Казанец Йевтич думал над завершением карьеры из-за травмы

Новости Татарстана

4 часа назад

В озеро Кабан сбрасывают сточные воды

Новости Казани

20 часов назад

В Казани на улице Минская 42 на пожаре спасли мужчину
Чудовищный пожар в высотке на улице Камая сняли казанцы на видео
Новости Татарстана
час назад

Чудовищный пожар в высотке на улице Камая сняли казанцы на видео

Новости Татарстана

20 часов назад

В Казани могут закрыть прокат катамаранов и лодок на озере Кабан

Новости Татарстана

21 час назад

Чиновника Сирина Гарипова в Татарстане подозревают в мошенничестве

Новости Татарстана

21 час назад

Родители 13 убитых в Казани девушек требуют казни маньяка
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
6 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.