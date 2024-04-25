В Казани сотрудника полиции ранили в живот в ходе драки

Сотрудника полиции ранили в живот в ходе драки на перекрёстке улиц Профсоюзной – Университетской в Казани.

По предварительным данным, несколько молодых людей начали ссориться. Их увидели правоохранители, которые патрулировали район. Когда силовики начали разнимать дерущихся, один из фигурантов пару раз пырнул сотрудника ножом в живот.

Парень хотел скрыться, однако его сразу же задержал другой наряд. Раненый находится в медучреждении, а его напарник не пострадал, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что 23 апреля казанец избивал женщину на улице и давил ее дверью.