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В Казани построят школу Алины Загитовой

В Казани построят школу Алины Загитовой

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В Казани будет построена школы известной Российской фигуристки Алины Загитовой. Она будет расположена в районе речного порта, но до этого строительство планировалось у ЖК «Салават Купере». Расположение жилого комплекса оказалось не очень удобным.

Строительство школы планируют завершить к 2024 году. Но все будет зависеть от финансирования проекта, которое будут осуществлять на региональный бюджет, без помощи федеральных субсидий.

Школу обустроят всем необходимым: раздевалки, кафе, лед, хореографические залы и др.

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