В Казани ограничения на полеты в аэропорту сняли

Временные ограничения на взлет и посадку авиарейсов в аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая были отменены в 9:30. Эти меры были приняты для "обеспечения безопасности полетов", информировали представители Росавиации.

В течение времени действия ограничений, которые длились не менее получаса, пять самолетов, направлявшихся в Казань, вынуждены были приземлиться на запасные аэродромы, включая Самару, Ульяновск и Чебоксары.

Согласно данным онлайн-табло, 11 вылетающих рейсов все еще подвержены задержкам. Кроме того, 13 прибывающих рейсов также были перенесены на более поздние сроки.