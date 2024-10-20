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· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани ограничения на полеты в аэропорту сняли

Временные ограничения на взлет и посадку авиаре...

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Временные ограничения на взлет и посадку авиарейсов в аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая были отменены в 9:30. Эти меры были приняты для "обеспечения безопасности полетов", информировали представители Росавиации.

В течение времени действия ограничений, которые длились не менее получаса, пять самолетов, направлявшихся в Казань, вынуждены были приземлиться на запасные аэродромы, включая Самару, Ульяновск и Чебоксары.

Согласно данным онлайн-табло, 11 вылетающих рейсов все еще подвержены задержкам. Кроме того, 13 прибывающих рейсов также были перенесены на более поздние сроки.

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