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В Казани курьеру сервиса на обед дали тот самый салат Лобио

После этого сотрудник доставки получил компенсацию - 10 рабочих дней от работодателя

pixabay.com

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В Казани курьер сервиса, который привозил опасные салаты покупателям, на обед получил то же самое зараженное блюдо.

Курьер признался, что он съел на работе салат, который списали незадолго до истечения его срока годности. На следующий день парень почувствовал тяжесть в голове, а вечером у него начало двоиться в глазах. В понедельник казана госпитализировали в медицинское учреждение.

От тяжелого отравления молодого человека спасло лишь то, что он употребил в пищу лишь четверть порции. Илья заметил, что с его обедом что-то не то.

После этого сотрудник доставки получил компенсацию - 10 рабочих дней от работодателя.

Ранее мы писали о том, что в Чистополе одного рабочего насмерть завалило землей в траншее во время работы по замене подземных электросетей. По предварительной информации, все случилось 26 июня в 19:00.

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