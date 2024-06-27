В Чистополе рабочего насмерть завалило землей в траншее
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В Чистополе Татарстана в ходе выполнения работ по замене подземных электросетей умер человек. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана Аделя Гайнутдинова.
По предварительной информации, все случилось 26 июня в 19:00. В это время один из рабочих был засыпан землей в траншее после обвала стены. От этого сотрудник «Чистопольских электрических сетей» умер на месте происшествия.
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