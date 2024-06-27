Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Чистополе рабочего насмерть завалило землей в траншее

Все случилось 26 июня в 19:00

https://t.me/shockKZN/10124

Подписаться в Telegram

В Чистополе Татарстана в ходе выполнения работ по замене подземных электросетей умер человек. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана Аделя Гайнутдинова.

По предварительной информации, все случилось 26 июня в 19:00. В это время один из рабочих был засыпан землей в траншее после обвала стены. От этого сотрудник «Чистопольских электрических сетей» умер на месте происшествия.

Ранее мы писали о том, что в Челнах умер 51-летний лучший инспектор Юрий Гарькавый ДПС в РФ.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

В Челнах умер 51-летний лучший инспектор Юрий Гарькавый ДПС в РФ

Полезное

день назад

К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов

инспекция от тараканов орехово зуево

Лонгриды

14 часов назад

«Первый семестр закончится в марте»: КФУ продолжает удивлять студентов нововведениями из-за саммита БРИКС

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

замена жёсткого диска цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске дома оказались затоплены после ливня

Новости Казани

день назад

В Казани у 29-летнего африканца забрали ребенка после смерти русской жены

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане 27 июня обещают дождь

Новости Татарстана

день назад

Татарстанка ударила сотрудницу РЖД в электричке и сорвала стоп-кран

Новости Казани

день назад

Прокуратура: частная школа в центре Казани работала без лицензии
Новости Татарстана
21 час назад

Выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ

Выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ

Новости Татарстана

3 часа назад

Депутат из РТ Шарафиев предложил отправлять участников СВО на пенсию досрочно

Новости России

15 минут назад

АО «Транснефть – Прикамье» выполнило плановые ремонты в четырех регионах

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани модернизируют больницу №12 в ЖК «Салават Купере»

Новости Казани

16 часов назад

В Казани мест на кладбищах хватит только на 30 лет
В Казани курьеру сервиса на обед дали тот самый салат Лобио
Новости Татарстана
25 минут назад

В Казани курьеру сервиса на обед дали тот самый салат Лобио

Новости Казани

18 часов назад

До конца 2024 года в Казани оцифруют данные 8 кладбищ

Новости Казани

18 часов назад

Турист пожаловался на слишком высокие цены в Казани

Новости Казани

18 часов назад

В Казанской гордуме предложили переименовать микрорайон М14
Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира
Интересное в Казани
6 дней назад

Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира
В Казани 26 июня иномарка насмерть переехала женщину на дороге
Новости Казани
40 минут назад

В Казани 26 июня иномарка насмерть переехала женщину на дороге