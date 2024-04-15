В Казани для помощи семьям участников СВО с начала 2024 выделили 22 млн рублей

В Казани Татарстана бесплатное 2-разовое питание в школах получают 2 874 ребенка участников сецоперации. Об этом сообщила начальник управления соцполитики аппарата исполнительного комитета Казани Ирина Смирнова.

Кроме того, бесплатно детсады посещают 1 573 ребенка. Еще 3 080 детям выдали льготные транспортные карты, а 5 093 несовершеннолетних пользуются картой «Батыр».

Помимо этого, по словам чиновницы, членам семей бойцов психологическая помощь оказывается в центре «Доверие».

Также в региональной столице действует новая мера поддержки для семей умерших участников специальной военной операции. Так, члены семей смогут абсолютно бесплатно добраться до погребального комплекса «Курган». Для этого следует позвонить в управление соцполитики.

Ирина Смирнова сообщила, что за текущий год Казань потратила на поддержку семей военных больше 22 000 000 рублей, пишет inkazan.