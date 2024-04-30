13-летний ребенок на велосипеде попал под колеса «КАМАЗа» в Кукморе

В Кукморе Татарстане 13-летний ребенок на велосипеде оказался под колесами «КАМАЗа». Об этом рассказали в пресс-службе ОГИБДД.

В Госавтоинспекции сообщили, что ДТП случилось 29 апреля 2024 года, в 13:55 на улице Нур Баяна.

По предварительным данным, водитель большегруза наехал на 13-летнего мальчика, который ехал на велосипеде по тротуару и неожиданно выехал на дорогу.

Как итог, мальчика доставили в Кукморскую ЦРБ на карете скорой медицинской помощи. После оказания разовой помощи потерпевшего отпустили домой, пишет Татарстан 24.

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