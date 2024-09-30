В дома Набережных Челнов придет тепло с 30 сентября

Сотрудники администрации в Набережных Челнах заявили о начале отопительного сезона.

По просьбе главы города Наиля Магдеева управление городского хозяйства и жизнеобеспечения обеспечило подачу отопления во все детсады. Всего в Челнах 131 такое учреждение.

Кроме того, в медучреждениях стационарного типа тоже все готово для начала подачи тепла. Уже 30 сентября 2024 года, стартует начнется включение отопления в жилых строениях.

Ранее мы писали о том, что Татарстан вошел в топ регионов России по рождаемости, что подчеркивает позитивные демографические тренды в республике. Согласно последним данным, республика занимает достойное место в этом рейтинге, подтверждая свою привлекательность для молодых семей.

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