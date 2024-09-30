30 сентября в Татарстане потеплеет до +25 градусов

30 сентября 2024 года, в РТ ожидается теплая и сухая погода. Об этом рассказали в Гидрометцентре по Республике Татарстан.

Сегодня прогнозируется переменная облачность. Сильные осадки все еще маловероятны.

Скорость юго-западного ветра будет достигать 15 метров в секунду.

После заморозков до -1 градуса, днем потеплеет до +25 градусов по региону, а в Казани до +23 градуса.

Ранее мы писали о том, что Татарстан вошел в топ регионов России по рождаемости, что подчеркивает позитивные демографические тренды в республике. Согласно последним данным, республика занимает достойное место в этом рейтинге, подтверждая свою привлекательность для молодых семей.

Лидером по количеству новорожденных по-прежнему остается Москва с впечатляющими 70 168 малышами. На втором месте — Московская область с 41 724 детьми, а замыкает тройку Краснодарский край с 29 531 новорожденным.