В центро Казани Porsche столкнулся с Mercedes

Вчера в 21:10 в центре Казани произошла авария с участием двух автомобилей премиум-класса.

Согласно информации от Госавтоинспекции Казани, на перекрестке улиц Большая Красная и Фукса 31-летний водитель автомобиля Mercedes проигнорировал знак «Уступи дорогу» и столкнулся с Porsche.

После происшествия 20-летнему водителю Porsche потребовалась медицинская помощь. В настоящее время идет расследование административного правонарушения.