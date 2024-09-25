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В центро Казани Porsche столкнулся с Mercedes

Вчера в 21:10 в центре Казани произошла авария ...

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Вчера в 21:10 в центре Казани произошла авария с участием двух автомобилей премиум-класса.

Согласно информации от Госавтоинспекции Казани, на перекрестке улиц Большая Красная и Фукса 31-летний водитель автомобиля Mercedes проигнорировал знак «Уступи дорогу» и столкнулся с Porsche.

После происшествия 20-летнему водителю Porsche потребовалась медицинская помощь. В настоящее время идет расследование административного правонарушения.

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