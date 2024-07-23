В Челнах открыли новый пляж «Urman»

На берегу Камы в Челнах заработал пляж «Urman». Идею удалось осуществить в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», пишет портал «Челны ТВ».

На пляже есть лежаки, бассейны, бар, кухня и даже несколько площадок для активного отдыха.

Новая территория принимает посетителей каждый день в период с 10:00 до 23:00. Кроме того известно, что на месте имеются туалеты, душевые и даже медпункт.

Ранее мы писали о том, что альметьевскую исправительную колонию №8 оштрафовали из-за травмированных зэков.

Кроме того, мы говорили, что в РТ Волынец предложила запретить пропаганду разводов и одиночества. Женщина уверена, что по этой причине, люди начали чаще разводиться, в стране снизилась рождаемость. Специалист также сообщила, что количество расторжения браков увеличилось на 3,5 %. Эксперт рассказала, что сейчас популярны пропаганда одиночества и отказ от традиционных семейных отношений.