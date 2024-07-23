Альметьевскую колонию №8 оштрафовали из-за травмированных зэков

В столярном цехе ИК №8 Татарстана один из осуждённых довольно сильно порезался. Там же другой мужчина повредился гвоздезабивным пистолетом. Третий фигурант потерял 4 пальца во время работы на станке. Ещё один циркуляркой травмировал фалангу.

Прокуратура организовала проверку после этих случаев. Учреждение получило штраф в размере 50 тысяч рублей. Исправительная колония попросила специалистов смягчить наказание и суд пошёл им навстречу.

Ранее мы писали о том, что в РТ Волынец предложила запретить пропаганду разводов и одиночества. Женщина уверена, что по этой причине, люди начали чаще разводиться, в стране снизилась рождаемость. Специалист также сообщила, что количество расторжения браков увеличилось на 3,5 %. Эксперт рассказала, что сейчас популярны пропаганда одиночества и отказ от традиционных семейных отношений.