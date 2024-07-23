Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Альметьевскую колонию №8 оштрафовали из-за травмированных зэков

Прокуратура организовала проверку после этих сл...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В столярном цехе ИК №8 Татарстана один из осуждённых довольно сильно порезался. Там же другой мужчина повредился гвоздезабивным пистолетом. Третий фигурант потерял 4 пальца во время работы на станке. Ещё один циркуляркой травмировал фалангу.

Прокуратура организовала проверку после этих случаев. Учреждение получило штраф в размере 50 тысяч рублей. Исправительная колония попросила специалистов смягчить наказание и суд пошёл им навстречу.

Ранее мы писали о том, что в РТ Волынец предложила запретить пропаганду разводов и одиночества. Женщина уверена, что по этой причине, люди начали чаще разводиться, в стране снизилась рождаемость. Специалист также сообщила, что количество расторжения браков увеличилось на 3,5 %. Эксперт рассказала, что сейчас популярны пропаганда одиночества и отказ от традиционных семейных отношений.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани 21 июля на свадьбе произошла массовая драка

Интересное в Казани

день назад

Витаминная бомба для организма: какие фрукты обязательно должны быть в рационе этим летом

обработка от тараканов гарантия

Новости Казани

день назад

Туристы из Казани застряли в Турции

Новости Казани

22 часа назад

На Гвардейской в Казани умер курьер

установка скрытых дверей в Самаре

Новости Казани

6 часов назад

В Казани грузовик насмерть сбил 16-летнего подростка

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 22 июля будут дождь и град

Новости Казани

день назад

В 2 домах Казани УК обнаружила майнинговые фермы

Новости Казани

день назад

Мужчина в неадеквате устроил ДТП на Кировской дамбе
Новости Казани
3 часа назад

Казанская фигуристка Камила Валиева вышла на лед впервые после дисквалификации

У Валиевой забрали 9 титулов

Новости Татарстана

2 часа назад

Группа Dabro выступит на празднике «Я выбираю небо!» в Казани 3 августа

Новости Казани

4 часа назад

В Казани столб с проводами упал на бампер Hyundai

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ Волынец предложила запретить пропаганду разводов и одиночества

Новости Казани

7 часов назад

Сейчас в Казани горит строящийся дом
Альметьевскую колонию №8 оштрафовали из-за трав...
Новости Татарстана
48 минут назад

Альметьевскую колонию №8 оштрафовали из-за травмированных зэков

Новости Татарстана

день назад

Мусоровоз снес провода в Казани на перекрестке Зорге и Фучика

Новости Татарстана

день назад

В РТ сократили список непригодных пляжей

Новости Казани

день назад

В Казани планируют установить еще светофоры на 5 участках дорог
Ученица 8 класса из Казани выиграла Всероссийск...
Новости Казани
58 минут назад

Ученица 8 класса из Казани выиграла Всероссийский конкурс «Большая перемена»
Татарстан на 6 месте в топе-10 органических рег...
Новости Татарстана
час назад

Татарстан на 6 месте в топе-10 органических регионов РФ