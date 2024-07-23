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В РТ Волынец предложила запретить пропаганду разводов и одиночества

Люди начали чаще разводиться

pixabay.com

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В РФ могут депутаты могут запретить продвижение разводов и одиночества. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в РТ Ирина Волынец. Она просит от Государственной думы составить новый законопроект.

Женщина уверена, что по этой причине, люди начали чаще разводиться, в стране снизилась рождаемость. Специалисты также сообщила, что количество расторжения браков увеличилось на 3,5 %.

Эксперт рассказала, что сейчас популярна пропаганда одиночества и отказа от традиционных семейных отношений, что опасно для несформировавшейся психики детей.

Волынец предложила запретить рекламу разводов или одиночества, а также она выдвинула идею создания программ по укрепление отношений.

Ранее мы писали о том, что в 2 домах Казани управляющая компания обнаружила майнинговые фермы. По показаниям приборов УК нашла эти квартиры.

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