В целях защиты их прав: Волынец предложила организовать бесплатное питание для детей-инвалидов в школе

Ирина Волынец предложила организовать в РФ бесплатное питание для детей-инвалидов в школе

Уполномоченный по правам ребенка в РТ, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением рассмотреть вопрос внесения изменений в федеральное законодательство, которое бы предусматривало организацию питания детей-инвалидов в образовательных учреждениях за счет бюджета, сообщает russian.rt.com.

Волынец пояснила, что федеральный закон «Об образовании в РФ» устанавливает, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, которые не проживают в организациях, осуществляют образовательную деятельность, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием за счет бюджетных средств.

Помимо того, она отметила, что ребенок с ОВЗ имеет недостаток в физическом и (или) психологическом развитии, которые были подтверждены психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

При этом дети с ОВЗ одновременно могут иметь и инвалидность, но дети-инвалиды не могут быть причислены к этой категории. Следовательно, дети-инвалиды без ограничений возможностей здоровья не имеют права на бесплатное питания. В целях защиты их прав Волынец просить рассмотреть внесение изменений в законодательство.