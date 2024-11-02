В Бугульме и Лениногорске сильный ветер снес крышу
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Сильный ветер 2 ноября 2024 года, снес крышу у дома в Бугульме. Там и в Лениногорске были зафиксированы гроза и град.
Выяснилось, что во время бушующей стихии пострадал панелька на улице Воровского, 58. В другом месте тоже порывистый ветер поднял в воздух кровлю, которая сейчас лежит на парковке около подъездом.
Из-за непогоды в настоящее время на земле находятся деревья и ветки. У людей иногда пропадает электроэнергия, пишет Mash Iptash.
Не так давно сотрудники УГМС по Татарстану предупреждали местных жителей о том, что 2 ноября в регионе ухудшатся погодные условия. Также , сегодня прогнозируется гололед.
Ранее мы писали о том, что в Авиастроительном районе региональной столице Республики Татарстан упала стена 2-этажного дома. Об этом рассказали в Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций РФ по региону.
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