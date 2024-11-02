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В Казани обрушилась стена нежилого 2-этажного дома

Нежилое 2-этажное здание барачного типа находит...

ГУ МЧС России по Республике Татарстан

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В Авиастроительном районе региональной столице Республики Татарстан упала стена 2-этажного дома. Об этом рассказали в Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций РФ по региону.

Нежилое 2-этажное здание барачного типа находится на улице Беломорская, 13. В этом строении рухнула стена и завалила территорию кирпичами.

На месте сотрудники ведомства выяснили, что после обрушения 2-этажного дома никто не получил травмы.

Ранее мы писали о том, что в Казани вынесен вердикт по делу о поджоге дома с 7 людьми. Об этом рассказали в прокуратуре РТ. Напомним, все случилось 18 июня минувшего года в с. Саитово. В результате пожара погибли 7 человек, в частности 4 детей 2016−2019 г. р.. Жива только Гарданова, которой тогда не было дома. Сперва следователи завели дело за причинение смерти по неосторожности...

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