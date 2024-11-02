В Казани обрушилась стена нежилого 2-этажного дома
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
В Авиастроительном районе региональной столице Республики Татарстан упала стена 2-этажного дома. Об этом рассказали в Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций РФ по региону.
Нежилое 2-этажное здание барачного типа находится на улице Беломорская, 13. В этом строении рухнула стена и завалила территорию кирпичами.
На месте сотрудники ведомства выяснили, что после обрушения 2-этажного дома никто не получил травмы.
Ранее мы писали о том, что в Казани вынесен вердикт по делу о поджоге дома с 7 людьми. Об этом рассказали в прокуратуре РТ. Напомним, все случилось 18 июня минувшего года в с. Саитово. В результате пожара погибли 7 человек, в частности 4 детей 2016−2019 г. р.. Жива только Гарданова, которой тогда не было дома. Сперва следователи завели дело за причинение смерти по неосторожности...
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец