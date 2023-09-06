Укусили почти 8 тысяч человек: в Казани показатели по укусам клещей остаются выше среднемноголетнего уровня

Более 2 тысяч укусов клещей зарегистрировали в Казани с начала эпидсезона 2023 года

В медицинские организации Татарстана после укусов клещей обратились 7 905 человек, из которых 2035 - жители Казани. Показатели по республике снизились на 6,4%, если сравнивать с прошлым годом. При этом они все равно остаются на 6,8% выше среднемноголетнего уровня.

Всего с начала эпидсезона в Татарстане исследовали 4 394 клеща, которые были сняты с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выделен в 764 из них. В четырех обнаружен клещевой вирусный энцефалит.

На площади в 2 825,4 га по Татарстану проводили противоклещевую обработку. Прививки от клещевого вирусного энцефалита сделали 9 691 жители республики, включая 1 484 ребенка.

Напомним, что в случае, если вас укусил клещ, необходимо как можно раньше обратиться в медицинскую организацию, чтобы специалисты удалили насекомое. После этого его необходимо доставить на лабораторное исследование, чтобы понять, есть ли необходимость профилактики энцефалита.