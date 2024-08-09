Уголовное дело возбудили по факту жестокого обращения с животными в РТ

После жестокого убийства собаки в Татарстане было возбуждено дело.

Ночью 31 июля 2024 года, люди в Поповке слышали жуткие визги, а уже утром увидели животное на мусорке задушенную. Через некоторое время в чате доме появилась запись, на которой 3 человека говорили, что убьют собаку. Местные жители написали заявление в отделение полиции.

Личности подозреваемых сотрудники полиции уже установили.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах на 37-летнего рабочего стройки обрушилась стена. Расследование сейчас контролирует прокуратура.

Кроме того, мы говорили, что мужчину, выжившего после авиакатастрофы в Татарстане, переводят в Москву. В Республиканской Клинической Больнице сообщили, что пациент будет доставлен в медучреждение на долечивание. Напомним, 10 июля 2024 года, воздушное судно в Татарстане рухнуло на землю.